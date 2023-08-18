На Днепропетровщине дерево убило пожилого мужчину

В среду, 16 августа, в Днепропетровской области произошел несчастный случай.

В посадке возле села Маевка Днепровского района 63-летний мужчина пилил дерево. В какой-то момент оно упало прямо на пенсионера.

К сожалению, от полученных травм он скончался.

Об этом сообщает «Информатор».

Известно, что по данному факту полицейские завели дело по части первой статьи 115 УКУ (несчастный случай).

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пенсионера убило током.

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