На Днепропетровщине дерево убило пожилого мужчину

В посадке возле села Маевка Днепровского района 63-летний мужчина пилил дерево. В какой-то момент оно упало прямо на пенсионера.
К сожалению, от полученных травм он скончался.
Об этом сообщает «Информатор».
Известно, что по данному факту полицейские завели дело по части первой статьи 115 УКУ (несчастный случай).
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пенсионера убило током.
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