Бродил по городу окровавленный: в Днепре задержали убийцу

В четверг, 17 августа, в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что его соседа кто-то убил. Преступление произошло на улице Победы. На место предполагаемого преступления сразу отправились патрульные.
В квартире был беспорядок, а посреди комнаты лежало окровавленное тело 66-летнего владельца дома. На месте преступления был еще один человек, который рассказал, что вместе с погибшим и его другом они вчера выпивали, но в восемь вечера он ушел домой, оставив товарищей самих.
На следующий день он навестил друга, но нашел его мертвым.
На место вызвали следователей и расспросили мужчину о том, где может находиться его знакомый.
Через два часа поисков и отработки прилегающей территории патрульные обнаружили на проспекте Богдана Хмельницкого нетрезвого мужчину, который имел телесные повреждения, а на его одежде были бурые пятна крови. Неизвестный подходил по описанию, так что инспекторы остановили гражданина для выяснения обстоятельств.
Человек не мог объяснить, откуда у него ссадина и кровь. По указанию следователя патрульные доставили гражданина на место происшествия, где соседи погибшего подтвердили, что именно этот мужчина вчера был у него в гостях и слышали, что между ними происходила ссора. Задержанный подтвердил, что во время драки он нанес многочисленные телесные повреждения потерпевшему.
Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Его задержали в порядке ст.208 УПК.
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