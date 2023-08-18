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На Дніпропетровщині дерево вбило літнього чоловіка

Сьогодні 06:45
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У середу, 16 серпня, на Дніпропетровщині стався нещасний випадок.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дерево вбило літнього чоловіка

У посадці поблизу села Маївка Дніпровського району 63-річний чоловік пиляв дерево. В якийсь момент воно впало прямо на пенсіонера.

На жаль, від отриманих травм він помер.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Відомо, що за даним фактом поліцейські відкрили справу за частиною першою статті 115 ККУ (нещасний випадок).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пенсіонера вбило струмом.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині дерево вбило літнього чоловікаУкраїнська

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