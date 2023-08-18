Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі жінка померла від укусу комахи: що відомо

Сьогодні 07:24
просмотров

Учора, 17 серпня, у Кривому Розі раптово померла 50-річна жінка.

Новости Днепра про У Кривому Розі жінка померла від укусу комахи: що відомо

Її тіло виявили на городі її ж дачі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, жінка померла від укусу комахи – бджоли чи оси.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині дерево вбило літнього чоловіка. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі жінка померла від укусу комахи: що відомоУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Сьогодні на Дніпропетровщині пролунає вибух: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
Сьогодні на Дніпропетровщині пролунає вибух: що сталося

Усе під контролем!

На Дніпропетровщині дерево вбило літнього чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
На Дніпропетровщині дерево вбило літнього чоловіка

У середу, 16 серпня, на Дніпропетровщині стався нещасний випадок.

Бракон’єрять та знищують: у заповідних зонах Дніпропетровщини виявили численні порушення
Новини Дніпра
Вчора 20:04
Бракон’єрять та знищують: у заповідних зонах Дніпропетровщини виявили численні порушення

На Дніпропетровщині проінспектували заповідники.

На Криворіжжі пенсіонерка-ганстерка попалася на коноплі та зброї
Новини Дніпра
Вчора 18:36
На Криворіжжі пенсіонерка-ганстерка попалася на коноплі та зброї

На Криворіжжі 63-річна жінка ростила вдома плантації коноплі.

Наверх