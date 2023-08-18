У Кривому Розі жінка померла від укусу комахи: що відомо

Її тіло виявили на городі її ж дачі.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За попередньою інформацією, жінка померла від укусу комахи – бджоли чи оси.
Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині дерево вбило літнього чоловіка.
Читайте також:
Автор:
Усе під контролем!
У середу, 16 серпня, на Дніпропетровщині стався нещасний випадок.
На Дніпропетровщині проінспектували заповідники.
На Криворіжжі 63-річна жінка ростила вдома плантації коноплі.