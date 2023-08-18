У Кривому Розі жінка померла від укусу комахи: що відомо

Учора, 17 серпня, у Кривому Розі раптово померла 50-річна жінка.

Її тіло виявили на городі її ж дачі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, жінка померла від укусу комахи – бджоли чи оси.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині дерево вбило літнього чоловіка.

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