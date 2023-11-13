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В Кривом Роге заметили птичку-патриота (ФОТО)

Сегодня 17:53
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Эта птичка охотно позировала для фотографа!

Новости Днепра про В Кривом Роге заметили птичку-патриота (ФОТО)

Недавно в Кривом Роге местный житель сфотографировал очень красивую птичку, которая имеет желто-синее оперение. Это – синяя синица.

Фото опубликовал в Facebook-сообществе «Природа Криворожья» Валентин Кондратюк.

Синяя синица, я бы сказал – желто-синяя. Терновский район, 10.11.2023, – подписал он фото.

Новости Днепра про В Кривом Роге заметили птичку-патриота (ФОТО)

Новости Днепра про В Кривом Роге заметили птичку-патриота (ФОТО)

Отметим, синяя синица – это птица семьи Paridae. В Украине оседлый, кочевой, перелетный вид. В дикой природе эта птица обитает преимущественно в лиственных и смешанных лесах, особенно дубовых и березовых. Кроме того, синицы нередко селятся в садах и парках, где их часто можно встретить возле кормушек. Эта птичка не пуглива и подпускает к себе человека на достаточно близкое расстояние. Питается насекомыми, пауками и т.д. Осенью и зимой собирается в стаи и кочует вместе с другими видами синиц.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине заметили потрясающий закат солнца (ВИДЕО)

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