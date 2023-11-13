Небо в огне: на Днепропетровщине заметили потрясающий закат солнца (ВИДЕО)

Сегодня, 13 ноября, жители Днепропетровской области могли наблюдать потрясающий закат солнца.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
На кадрах можно увидеть небо, которое окрасилось в оранжево-красные цвета. Также жители области разглядели на видео птицу с огромными крыльями. Другие отмечают, что небо будто пылает!
Напомним, ранее мы писали, что в Италии проснулся самый высокий вулкан Европы: лавовый фонтан достиг 4,5 км. Также читайте: в Украине уже началась настоящая зима: фото и видео.
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Александра Лучка
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