Небо в огне: на Днепропетровщине заметили потрясающий закат солнца (ВИДЕО)

На кадрах можно увидеть небо, которое окрасилось в оранжево-красные цвета. Также жители области разглядели на видео птицу с огромными крыльями. Другие отмечают, что небо будто пылает!

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