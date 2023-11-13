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  • В Кривом Роге в частные руки хотят продать экспертно-технический центр Гоструда: какая цена

В Кривом Роге в частные руки хотят продать экспертно-технический центр Гоструда: какая цена

Сегодня 16:40
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В Кривом Роге хотят отдать в частные руки экспертно-технический центр Гоструда.

Новости Днепра про В Кривом Роге в частные руки хотят продать экспертно-технический центр Гоструда: какая цена

Соответствующее объявление появилось на сайте Prozorro.Продажі.

Криворожский экспертно-технический центр Гоструда хотят отдать за 14,25 млн. грн. В описании к онлайн-аукциону отмечается, что лот выставляется впервые, однако в апреле 2023 года имущество госпредприятия выставлялось на торги, которые потом отменили. Тогда просили на 5 млн больше – 19 182 458 грн. Так что юридически это действительно первая попытка продать имущественный комплекс.

Новости Днепра про В Кривом Роге в частные руки хотят продать экспертно-технический центр Гоструда: какая цена

На продажу выставили 4 зарегистрированных единиц недвижимого имущества (нежилое здание, комплекс гаражей, 2 нежилых помещения) общей площадью 5464,82 кв. м, земельный участок общей площадью 0,56 га, транспортные средства.

Это все имущество расположено по адресам:

  • Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. М. Свитальского, 1К, 1Ж;
  • Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. Самотическая, дом. 10, пом. 3, пом. 2.

Здания принадлежат действующему ГП «Криворожский экспертно-технический центр Гоструда». Предприятие убыточно. По итогам 2022 года ГП задолжало 6,041 млн. грн. На предприятии зарегистрировано 77 работников.

Новости Днепра про В Кривом Роге в частные руки хотят продать экспертно-технический центр Гоструда: какая цена

Предприятие занимается диагностированием, анализом, экспертизой в горной, технологической и других смежных отраслях.

За более 14 млн новый владелец получит 19 зарегистрированных единиц транспортных средств и спецтехники (легковые и грузопассажирские автомобили, трактор колесный, тракторный прицеп и т.п.) 1998–2016 годов выпуска. Кроме этого, сооружения и техническое оборудование, мебель, инвентарь и т.д.

Правда, победитель аукциона должен не только заплатить приватизированное имущество, но и погасить 6 месяцев долгов зарплаты перед сотрудниками и бюджетом. Также новый владелец не сможет увольнять работников.

Аукцион будет проведен 7 декабря. По схеме трехраундового английского аукциона.

Еще до начала аукциона участники представляют свои закрытые ценовые предложения. Потенциальные покупатели не знают, есть ли конкуренты и не видят ставки друг друга. Электронная торговая система ранжирует ставки участников от наименьшей к самой большой и тот, кто сделал самое высокое (закрытое) ценовое предложение имеет право последнего хода в каждом из раундов. Это дает ему самые высокие шансы на победу.

Аукцион начинается, когда на торги зарегистрировались по меньшей мере два участника. Однако по определенным направлениям лот может выкупить единственный зарегистрированный участник по той цене, которую он предложил.

Если лот продать не удастся, его отправят на повторные торги со снижением цены.

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