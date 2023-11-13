У Кривому Розі помітили пташку-патріота (ФОТО)

Ця пташка охоче позувала для фотографа!

Нещодавно у Кривому Розі місцевий мешканець сфотографував дуже гарну пташку, яка має жовто-блакитне оперення. Це – синиця блакитна.

Фото опублікував у Facebook-спільноті “Природа Криворіжжя” Валентин Кондратюк.

Синиця блакитна, я би сказав – жовто-блакитна. Тернівський район, 10.11.2023, – підписав він фото.

Зазначимо, синиця блакитна – це птах родини Синицеві (Paridae). В Україні осілий, кочовий, перелітний вид. У дикій природі ця пташка мешкає переважно у листяних та змішаних лісах, особливо дубових та березових. Крім того, синиці нерідко селиться в садах і парках, де їх часто можна зустріти біля годівниць. Ця пташка не полохлива і підпускає до себе людину на досить близьку відстань. Живиться комахами, павуками тощо. Восени і взимку збирається у зграї і кочує разом з іншими видами синиць.

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