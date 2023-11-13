У Кривому Розі помітили пташку-патріота (ФОТО)

Нещодавно у Кривому Розі місцевий мешканець сфотографував дуже гарну пташку, яка має жовто-блакитне оперення. Це – синиця блакитна.
Фото опублікував у Facebook-спільноті “Природа Криворіжжя” Валентин Кондратюк.
Синиця блакитна, я би сказав – жовто-блакитна. Тернівський район, 10.11.2023, – підписав він фото.
Зазначимо, синиця блакитна – це птах родини Синицеві (Paridae). В Україні осілий, кочовий, перелітний вид. У дикій природі ця пташка мешкає переважно у листяних та змішаних лісах, особливо дубових та березових. Крім того, синиці нерідко селиться в садах і парках, де їх часто можна зустріти біля годівниць. Ця пташка не полохлива і підпускає до себе людину на досить близьку відстань. Живиться комахами, павуками тощо. Восени і взимку збирається у зграї і кочує разом з іншими видами синиць.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині помітили приголомшливий захід сонця (ВІДЕО).
Читайте також:
Автор:
Дуже гарно!
У Кривому Розі хочуть віддати у приватні руки експертно-технічний центр…
Там правоохоронці проводять затримання.
Вартість троянд, які вкрали містяни, становить 462 гривні.