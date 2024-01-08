В Кривом Роге и районе по меньшей мере 9 ракетных ударов: повреждено более 200 многоквартирных домов, 3 школы

Две вражеские ракеты наши защитники уничтожили в Днепровском и Павлоградском районах, сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
К сожалению, есть и прилеты. В Новомосковске в результате ракетной атаки повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто. Кроме того, взрывной волной перевернуло маршрутку, в которой находились люди. В городе более 20 пострадавших, в том числе пятеро – дети.
В Кривом Роге и районе по меньшей мере 9 ракетных ударов.
Предварительно, один человек погиб (женщина 62 года), 3 человека ранены, не тяжелые.
Повреждены около 20 частных домов и более 200 многоквартирных, 3 школы, Терцентр, торговый центр, выбито около 300 окон в двух больницах.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Кроме того, в городе перебиты линии и контактная сеть скоростного трамвая (на восстановление необходимо около недели). Скоростной со второй половины дня будет работать в челночном режиме только с Кольцевой до Мудреной.
В трех районах города созданы и работают оперативные штабы по приему заявлений на выплату пособий из городского бюджета, также осуществляется выдача пособий из городского матрезерва – пленка, ОСБ и другое. Работают психологи, если необходимо – жителям предлагается помощь в расселении, – написал Вилкул.
Адреса районных оперативных штабов:
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