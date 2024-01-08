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В Кривом Роге и районе по меньшей мере 9 ракетных ударов: повреждено более 200 многоквартирных домов, 3 школы

Сегодня 11:14
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Сегодня россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, в том числе по нашей области.

Новости Днепра про В Кривом Роге и районе по меньшей мере 9 ракетных ударов: повреждено более 200 многоквартирных домов, 3 школы

Две вражеские ракеты наши защитники уничтожили в Днепровском и Павлоградском районах, сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

К сожалению, есть и прилеты. В Новомосковске в результате ракетной атаки повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто. Кроме того, взрывной волной перевернуло маршрутку, в которой находились люди. В городе более 20 пострадавших, в том числе пятеро – дети.

В Кривом Роге и районе по меньшей мере 9 ракетных ударов.

Предварительно, один человек погиб (женщина 62 года), 3 человека ранены, не тяжелые.

Повреждены около 20 частных домов и более 200 многоквартирных, 3 школы, Терцентр, торговый центр, выбито около 300 окон в двух больницах.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Кроме того, в городе перебиты линии и контактная сеть скоростного трамвая (на восстановление необходимо около недели). Скоростной со второй половины дня будет работать в челночном режиме только с Кольцевой до Мудреной.

В трех районах города созданы и работают оперативные штабы по приему заявлений на выплату пособий из городского бюджета, также осуществляется выдача пособий из городского матрезерва – пленка, ОСБ и другое. Работают психологи, если необходимо – жителям предлагается помощь в расселении, – написал Вилкул. 

Адреса районных оперативных штабов:

Новости Днепра про В Кривом Роге и районе по меньшей мере 9 ракетных ударов: повреждено более 200 многоквартирных домов, 3 школы

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Новости Днепра про В Кривом Роге и районе по меньшей мере 9 ракетных ударов: повреждено более 200 многоквартирных домов, 3 школыУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге и районе по меньшей мере 9 ракетных ударов: повреждено более 200 многоквартирных домов, 3 школыРусский

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