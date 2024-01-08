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  • Росіяни вдарили по торговому центру у Кривому Розі, також є “приліт” у Лозуватській громаді: загинула жінка

Росіяни вдарили по торговому центру у Кривому Розі, також є “приліт” у Лозуватській громаді: загинула жінка

Сьогодні 09:43
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Ворог знову скерував на людей ракети.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по торговому центру у Кривому Розі, також є

Сьогодні вранці росіяни масовано атакували Україну ракетами, зокрема Дніпропетровщину. Вони поцілили по Кривому Рогу. У місті пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по торговому центру у Кривому Розі, також є

На жаль, 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У Лозуватській громаді Криворізького району також є “приліт”. Загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя.

Лисак повідомив подробиці ракетної атаки на Новомосковськ. За його словами, у місті виникла пожежа, її вже локалізували. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п’ятиповерхівка, авто.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по торговому центру у Кривому Розі, також є

Крім того, вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, в якій були люди.

Попередньо, у місті вже 24 постраждалих. З них п’ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по торговому центру у Кривому Розі, також є

Додамо, за інформацією Ігоря Клименка, міністра внутрішніх справ, у Кривому Розі знищено приватний будинок – троє людей можуть перебувати під завалами.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по торговому центру у Кривому Розі, також є

Інформація уточнюється. 

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