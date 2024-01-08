Россияне ударили по торговому центру в Кривом Роге, также есть «прилет» в Лозоватской громаде: погибла женщина

Враг снова направил на людей ракеты.

Сегодня утром россияне массированно атаковали Украину ракетами, в частности, Днепропетровщину. Они попали по Кривому Рогу. В городе поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов.

К сожалению, 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В Лозоватской громаде Криворожского района также есть «прилет». Погибла 62-летняя женщина. Разрушен частный дом.

Лысак сообщил подробности ракетной атаки на Новомосковск. По его словам, в городе возник пожар, его уже локализовали. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто.

Кроме того, взрывной волной перевернуло маршрутку, в которой находились люди.

Предварительно, в городе уже 24 пострадавших. Из них пятеро – дети. Мальчики 4 и 8 лет. И девочки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

Добавим, по информации Игоря Клименко, министра внутренних дел, в Кривом Роге уничтожен частный дом – три человека могут находиться под завалами.

Информация уточняется.

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