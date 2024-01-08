Ракетна атака на Новомосковськ: у місті пошкоджені будинки, близько 20 постраждалих, зокрема діти

Наразі відомо, що у Новомосковську в результаті ракетної атаки пошкоджені житлові будинки. На щастя, загиблих немає. На цей час є близько 20 постраждалих, серед них – діти.
Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік.
Постраждалим надається медична та психологічна допомога. Всі наслідки чергового рашистського злочину встановлюються. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків, – написав він.
Нагадаємо, також під час масштабної повітряної тривоги вибухи чули у Кривому Розі та передмісті Дніпра.
Читайте також:
Автор:
Ворог знову скерував на людей ракети.
Від учорашнього вечора на Дніпропетровщині лютує негода - вона вже…
У Дніпрі лютує негода - ураганний вітер, опади, мороз.
Тривога ще триває - будьте у безпечних місцях!