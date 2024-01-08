Ракетна атака на Новомосковськ: у місті пошкоджені будинки, близько 20 постраждалих, зокрема діти

Сьогодні зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами, вибухи зокрема пролунали і на Дніпропетровщині.

Наразі відомо, що у Новомосковську в результаті ракетної атаки пошкоджені житлові будинки. На щастя, загиблих немає. На цей час є близько 20 постраждалих, серед них – діти.

Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік.

Постраждалим надається медична та психологічна допомога. Всі наслідки чергового рашистського злочину встановлюються. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків, – написав він.

Нагадаємо, також під час масштабної повітряної тривоги вибухи чули у Кривому Розі та передмісті Дніпра.

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