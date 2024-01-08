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  • Ракетная атака на Новомосковск: в городе повреждены дома, около 20 пострадавших, в том числе дети

Ракетная атака на Новомосковск: в городе повреждены дома, около 20 пострадавших, в том числе дети

Сегодня 09:25
просмотров

Сегодня утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами, взрывы прогремели и на Днепропетровщине.

Новости Днепра про Ракетная атака на Новомосковск: в городе повреждены дома, около 20 пострадавших, в том числе дети

Известно, что в Новомосковске в результате ракетной атаки повреждены жилые дома. К счастью, погибших нет. В настоящее время около 20 пострадавших, среди них – дети.

Об этом сообщил городской голова Сергей Резник.

Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Все последствия очередного рашистского преступления устанавливаются. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий, – написал он.

Новости Днепра про Ракетная атака на Новомосковск: в городе повреждены дома, около 20 пострадавших, в том числе дети

Напомним, также во время масштабной воздушной тревоги взрывы слышали в Кривом Роге и в пригороде Днепра.

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Новости Днепра про Ракетная атака на Новомосковск: в городе повреждены дома, около 20 пострадавших, в том числе детиУкраїнська Новости Днепра про Ракетная атака на Новомосковск: в городе повреждены дома, около 20 пострадавших, в том числе детиРусский

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