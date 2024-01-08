В Днепре из-за ухудшения погодных условий не курсируют некоторые трамваи: перечень

Сегодня, 8 января, в Днепре из-за ухудшения погоды есть изменения в работе общественного транспорта.
Как мы писали ранее, трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты работают по оперативному расписанию, то есть с отклонениями от графиков.
Кроме того, некоторые трамваи не курсируют или изменили маршрут.
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Пока трамваи №12, №16, №17 не курсируют. Трамвай №9 – движение временно прекращено (курсируют до завода Днепротяжбуммаш). Трамвай №5 сокращен – он курсирует только до станции метро Метростроителей. Трамвай №1 работает по маршруту площадь Вокзальная – Центр, курсируют трамваи по маршруту №7.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Обновлено: движение трамваев №1 возобновляется (по маршруту №7 они уже не курсируют).
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