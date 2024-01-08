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На Дніпропетровщині чули вибухи: що наразі відомо

Сьогодні 07:39
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Тривога ще триває - будьте у безпечних місцях!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чули вибухи: що наразі відомо

Сьогодні вранці, 8 січня, росіяни знову масовано обстрілюють Україну ракетами. Зокрема вибухи чули у передмісті Дніпра та Кривому Розі. Тривога триває, тому небезпека ще залишається.

Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, закликав мешканців області перебувати в безпечних місцях, а також – нічого не знімати та не викладати у мережу!

В області повітряна тривога. Залишайтеся у безпеці. Бережіть життя. Вся інформація після відбою. Нічого не знімайте та не викладайте в мережу, – написав Сергій Лисак.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чули вибухи: що наразі відомо

Вибухи, які чули у Кривому Розі, прокоментував й Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста. Він зазначив, що ворог масовано атакує місто, та закликав дотримуватися інформаційної гігієни!

Масована ракетна атака на Кривий Ріг. Не ігноруємо повітряну тривогу. Дотримуємося інформаційної гігієни, – написав Вілкул.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чули вибухи: що наразі відомо

Будь ласка, бережіть себе!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чули вибухи: що наразі відомоУкраїнська

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