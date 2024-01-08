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Новини У Дніпрі та області сьогодні відключатимуть світло: чому та адреси
У Дніпрі та області сьогодні відключатимуть світло: чому та адреси
Світла не буде за деякими адресами у Дніпрі, Павлограді та Жовтих Водах.
Сьогодні, 8 січня, у Дніпрі, Павлограді та Жовтих Водах відключатимуть світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.
Адреси
Дніпро з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Надії Алєксєєнко: 104;
вул. Енергетична: 15.
Павлоград з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:
вул. Богдана Ступки: 1-18, 19А, 20, 22, 24;
вул. Братська: 1, 3А, 5-31 (непарні);
вул. Героїв України: 2, 4А, 9/1, 19;
вул. Дмитра Бочарникова: 12;
вул. Заводська: 16Б, 17, 19, 20А, 21-33 (непарні), 37, 44;
вул. Кільцева: 1-4, 6, 7, 8А;
вул. Кравченка: 7;
вул. Лінійна: 1-19 (непарні);
вул. Плосконоса Ігора: 1;
вул. Спартака: 1Б, 2-7, 9, 10А, 11, 12А, 13-19, 20А, 21-24, 26-38 (парні);
вул. Чайковського: 1, 3А, 5-23 (непарні).
Жовті води з 08:00 до 15:00 світла не буде за адресами:
вул. І. Виговського: 5-10, 12, 13, 16-18, 20-28 (парні), 32-50 (парні);
пров. Мар’янівський: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15.
З 08:00 до 17:00:
вул. Григорія Потапова: 62Б.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі через екстремальні погодні умови
відключено від електрики 15 тисяч абонентів, деякі об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах.
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