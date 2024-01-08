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В Днепре и области сегодня будут отключать свет: почему и адреса

Сегодня 09:01
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Света не будет по некоторым адресам в Днепре, Павлограде и Желтых Водах.

Новости Днепра про В Днепре и области сегодня будут отключать свет: почему и адреса

Сегодня, 8 января, в Днепре, Павлограде и Желтых Водах будут отключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Адреса

Днепр с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Надежды Алексеенко: 104;
  • ул. Энергетическая: 15.

Павлоград с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • ул. Богдана Ступки: 1-18, 19А, 20, 22, 24;
  • ул. Братская: 1, 3А, 5-31 (нечетные);
  • ул. Героев Украины: 2, 4А, 9/1, 19;
  • ул. Дмитрия Бочарникова: 12;
  • ул. Заводская: 16Б, 17, 19, 20А, 21-33 (нечетные), 37, 44;
  • ул. Кольцевая: 1-4, 6, 7, 8А;
  • ул. Кравченко: 7;
  • ул. Линейная: 1-19 (нечетные);
  • ул. Плосконоса Игоря: 1;
  • ул. Спартака: 1Б, 2-7, 9, 10А, 11, 12А, 13-19, 20А, 21-24, 26-38 (четные);
  • ул. Чайковского: 1, 3А, 5-23 (нечетные).

Желтые Воды с 08:00 до 15:00 света не будет по адресам:

  • ул. И. Выговского: 5-10, 12, 13, 16-18, 20-28 (четные), 32-50 (четные);
  • пер. Марьяновский: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15.

С 08:00 до 17:00:

  • ул. Григория Потапова: 62Б.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге из-за экстремальных погодных условий отключено от электричества 15 тысяч абонентов, некоторые объекты критической инфраструктуры работают на генераторах.

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