В Днепре и области сегодня будут отключать свет: почему и адреса

Света не будет по некоторым адресам в Днепре, Павлограде и Желтых Водах.

Сегодня, 8 января, в Днепре, Павлограде и Желтых Водах будут отключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Адреса

Днепр с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Надежды Алексеенко: 104;

ул. Энергетическая: 15.

Павлоград с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Богдана Ступки: 1-18, 19А, 20, 22, 24;

ул. Братская: 1, 3А, 5-31 (нечетные);

ул. Героев Украины: 2, 4А, 9/1, 19;

ул. Дмитрия Бочарникова: 12;

ул. Заводская: 16Б, 17, 19, 20А, 21-33 (нечетные), 37, 44;

ул. Кольцевая: 1-4, 6, 7, 8А;

ул. Кравченко: 7;

ул. Линейная: 1-19 (нечетные);

ул. Плосконоса Игоря: 1;

ул. Спартака: 1Б, 2-7, 9, 10А, 11, 12А, 13-19, 20А, 21-24, 26-38 (четные);

ул. Чайковского: 1, 3А, 5-23 (нечетные).

Желтые Воды с 08:00 до 15:00 света не будет по адресам:

ул. И. Выговского: 5-10, 12, 13, 16-18, 20-28 (четные), 32-50 (четные);

пер. Марьяновский: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15.

С 08:00 до 17:00:

ул. Григория Потапова: 62Б.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге из-за экстремальных погодных условий отключено от электричества 15 тысяч абонентов, некоторые объекты критической инфраструктуры работают на генераторах.

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