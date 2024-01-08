В Днепре и области сегодня будут отключать свет: почему и адреса

Сегодня, 8 января, в Днепре, Павлограде и Желтых Водах будут отключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Адреса
Днепр с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Павлоград с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:
Желтые Воды с 08:00 до 15:00 света не будет по адресам:
С 08:00 до 17:00:
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге из-за экстремальных погодных условий отключено от электричества 15 тысяч абонентов, некоторые объекты критической инфраструктуры работают на генераторах.
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