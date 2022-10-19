В Кривом Роге временно не будет работать радио: подробности

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В Кривом Роге с 08:00 до 17:00 20 и 21 октября не будет радиовещания программ национальных и коммерческих радио.

Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

Это связано с проведением ремонтных работ.

В связи с проведением ремонтных работ Днепропетровским филиалом Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на своих объектах в Кривом Роге временно не будет радиовещания программ национальных и коммерческих радио в период с 08:00 до 17:00 20 и 21 октября. Работы постараются провести в максимально короткие сроки, – отметил Александр Вилкул.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мошенники собирали деньги от имени Вилкула: подробности.

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