В Кривом Роге временно не будет работать радио: подробности

В Кривом Роге с 08:00 до 17:00 20 и 21 октября не будет радиовещания программ национальных и коммерческих радио.
Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.
Это связано с проведением ремонтных работ.
В связи с проведением ремонтных работ Днепропетровским филиалом Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на своих объектах в Кривом Роге временно не будет радиовещания программ национальных и коммерческих радио в период с 08:00 до 17:00 20 и 21 октября. Работы постараются провести в максимально короткие сроки, – отметил Александр Вилкул.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мошенники собирали деньги от имени Вилкула: подробности.
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