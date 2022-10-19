В Кривом Роге мошенники собирали деньги от имени Вилкула: подробности

Осторожно – фейк!

В Кривом Роге неизвестные мошенники создали аккаунт в Telegram на имя Александра Вилкула и таким образом выманивали деньги у доверчивых граждан.

Об этом сообщил сам Вилкул.

По его словам, он никогда не собирал деньги на личные счета.

Какая-то тварь зарегистрировала на мое имя фейковый аккаунт в Telegram и собирает деньги от моего имени. Официально заявляю – я никогда не собирал деньги на лычные счета. Ублюдка будут искать соответствующие службы, – написал Александр Вилкул.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мошенники от имени Резниченко собирали средства для военных.

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