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У Кривому Розі тимчасово не працюватиме радіо: подробиці

Сьогодні 17:15
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Новости Днепра про У Кривому Розі тимчасово не працюватиме радіо: подробиці

У Кривому Розі з 08:00 до 17:00 20 та 21 жовтня не буде радіомовлення програм національних та комерційних радіо.

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт.

До уваги криворіжців. У зв’язку з проведенням ремонтних робіт Дніпропетровською філією Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення на своїх об’єктах у Кривому Розі тимчасово не буде радіомовлення програм національних та комерційних радіо у період з 08.00 до 17.00 20 та 21 жовтня. Роботи намагатимуться провести в максимально короткі терміни, – зазначив Олександр Вілкул.

Новости Днепра про У Кривому Розі тимчасово не працюватиме радіо: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі шахраї збирали гроші від імені Вілкула: подробиці.

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Новости Днепра про У Кривому Розі тимчасово не працюватиме радіо: подробиціУкраїнська

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