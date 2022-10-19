У Кривому Розі тимчасово не працюватиме радіо: подробиці

У Кривому Розі з 08:00 до 17:00 20 та 21 жовтня не буде радіомовлення програм національних та комерційних радіо.
Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт.
До уваги криворіжців. У зв’язку з проведенням ремонтних робіт Дніпропетровською філією Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення на своїх об’єктах у Кривому Розі тимчасово не буде радіомовлення програм національних та комерційних радіо у період з 08.00 до 17.00 20 та 21 жовтня. Роботи намагатимуться провести в максимально короткі терміни, – зазначив Олександр Вілкул.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі шахраї збирали гроші від імені Вілкула: подробиці.
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