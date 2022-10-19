В Днепре пьяная мама посреди улицы опрокинула коляску со своим ребенком

Прохожие вызвали полицию.

Произошло все на Туркменской улице в Днепре. Прохожие заметили женщину, которая едва стояла на ногах и явно была в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вела себя неадекватно и несколько раз опрокинула коляску со своим 2-летним ребенком,, пишет Дніпро Оперативний.

Прохожие вызвали полицию и медиков. Ребенка отвезли в одну из больниц Днепра, у него из-за падения есть травмы. А мамой теперь будет заниматься полиция. Дело было передано ювенальной превенции.

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