В Днепре пьяная мама посреди улицы опрокинула коляску со своим ребенком

Произошло все на Туркменской улице в Днепре. Прохожие заметили женщину, которая едва стояла на ногах и явно была в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вела себя неадекватно и несколько раз опрокинула коляску со своим 2-летним ребенком,, пишет Дніпро Оперативний.
Прохожие вызвали полицию и медиков. Ребенка отвезли в одну из больниц Днепра, у него из-за падения есть травмы. А мамой теперь будет заниматься полиция. Дело было передано ювенальной превенции.
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