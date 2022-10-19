Почти на три дня: в Днепре перекроют движение по железнодорожному переезду

В Днепре временно перекроют движение по железнодорожному переезду.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Так, с 8:00 24 октября до 17:00 26 октября будет перекрыто движение от станции Нижнеднепровск – Узел по узв. Самарском (201 км). Там коммунальщики будут менять настил.
Соответствующие знаки уже разместили на месте проведения работ:
Учитывайте эту информацию!
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Александра Лучка
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