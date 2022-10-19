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Почти на три дня: в Днепре перекроют движение по железнодорожному переезду

Сегодня 15:33
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Важная информация!

Новости Днепра про Почти на три дня: в Днепре перекроют движение по железнодорожному переезду

В Днепре временно перекроют движение по железнодорожному переезду.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Так, с 8:00 24 октября до 17:00 26 октября будет перекрыто движение от станции Нижнеднепровск – Узел по узв. Самарском (201 км). Там коммунальщики будут менять настил.

Соответствующие знаки уже разместили на месте проведения работ:

Новости Днепра про Почти на три дня: в Днепре перекроют движение по железнодорожному переезду

Учитывайте эту информацию!

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