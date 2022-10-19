Почти на три дня: в Днепре перекроют движение по железнодорожному переезду

Соответствующие знаки уже разместили на месте проведения работ:

Так, с 8:00 24 октября до 17:00 26 октября будет перекрыто движение от станции Нижнеднепровск – Узел по узв. Самарском (201 км). Там коммунальщики будут менять настил.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

В Днепре временно перекроют движение по железнодорожному переезду.

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