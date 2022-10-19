Самой старой — 107 лет: в Днепропетровской области живет 59 долгожителей

Всего в области проживает 59 человек, которым исполнилось больше 100 лет.

Больше долгожителей живет в Днепре — 20 и Каменском — 8.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Всего в области проживает 59 человек, которым исполнилось больше 100 лет. Долгожители есть в каждом из районов области.

«На Днепропетровщине проживают 50 женщин и 9 мужчин, отметивших свое 100-летие. Для людей такого почтенного возраста предусмотрены ежемесячные стипендии», – отметила директор департамента социальной защиты населения Днепропетровской ОВА Елена Крышень.

Всего в Днепропетровской области проживает более 380 тыс пожилых людей. Старшему человеку региона 107 лет. Это днепрянка Белла Гутникова.

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