Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге водитель Mercedes сбил пешехода на переходе: у пострадавшего серьезные травмы

В Кривом Роге водитель Mercedes сбил пешехода на переходе: у пострадавшего серьезные травмы

Сегодня 10:00
просмотров

По предварительной информации, водитель был пьян.

Новости Днепра про В Кривом Роге водитель Mercedes сбил пешехода на переходе: у пострадавшего серьезные травмы

Сегодня, 2 января, в Кривом Роге произошла ужасная авария – там 43-летний водитель Mercedes сбил 49-летнего пешехода на переходе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Пострадавшего госпитализировали в больницу — предварительно, у него перелом ноги и серьезная травма головы.

Есть информация, что водитель был пьян.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про В Кривом Роге водитель Mercedes сбил пешехода на переходе: у пострадавшего серьезные травмы

Напомним, ранее мы писали, что вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Кривом Роге водитель Mercedes сбил пешехода на переходе: у пострадавшего серьезные травмыУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге водитель Mercedes сбил пешехода на переходе: у пострадавшего серьезные травмыРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Вилкул прокомментировал взрыв, который слышали в Кривом Роге во время тревоги
Новости Днепра
Сегодня 16:20
Вилкул прокомментировал взрыв, который слышали в Кривом Роге во время тревоги

Официальный комментарий!

В Никополе россияне ударили из артиллерии по детсаду и предприятиям: есть раненые
Новости Днепра
Сегодня 15:16
В Никополе россияне ударили из артиллерии по детсаду и предприятиям: есть раненые

Россия – страна-террорист!

На Днепропетровщине рецидивист обворовал больницу: брал все, что поместилось на скутер
Новости Днепра
Сегодня 13:06
На Днепропетровщине рецидивист обворовал больницу: брал все, что поместилось на скутер

В Днепропетровской области задержали вора-рецидивиста.

Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде
Новости Днепра
Сегодня 12:09
Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде

Наша гордость!

Последние новости

Вилкул прокомментировал взрыв, который слышали в Кривом Роге во время тревоги
Вилкул прокомментировал взрыв, который слышали в Кривом Роге во время тревоги

Официальный комментарий!

Сегодня 16:20
4
просмотров
Что ждет жителей Днепра в январе 2024 года: новая платежка за коммуналку и увеличение выплат
Что ждет жителей Днепра в январе 2024 года: новая платежка за коммуналку и увеличение выплат

С нового года жителей Днепра ждет масса нововведений – увеличится минимальная зарплата, социальные выплаты, вступят в действие несколько новых законов. Чуть позже вырастет минимальная пенсия, остальные будут проиндексированы. Но это все будет в течение года.

Сегодня 15:19
5
просмотров
В Никополе россияне ударили из артиллерии по детсаду и предприятиям: есть раненые
В Никополе россияне ударили из артиллерии по детсаду и предприятиям: есть раненые

Россия – страна-террорист!

Сегодня 15:16
6
просмотров
На Днепропетровщине рецидивист обворовал больницу: брал все, что поместилось на скутер
На Днепропетровщине рецидивист обворовал больницу: брал все, что поместилось на скутер

В Днепропетровской области задержали вора-рецидивиста.

Сегодня 13:06
3
просмотров
В Днепре к «яйцам дракона» выстроились очереди
В Днепре к «яйцам дракона» выстроились очереди

На обновленной Успенской площади в Днепре по праздникам был аншлаг.

Сегодня 12:20
2
просмотров
Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде
Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде

Наша гордость!

Сегодня 12:09
6
просмотров
Из-за аномального тепла во дворах Днепра в январе расцвели стокротки (ФОТО)
Из-за аномального тепла во дворах Днепра в январе расцвели стокротки (ФОТО)

Январь удивляет.

Сегодня 11:23
4
просмотров
Уснул за рулем: на Днепровской трассе водитель «газельки», перевозившей хлеб, попал в ДТП
Уснул за рулем: на Днепровской трассе водитель «газельки», перевозившей хлеб, попал в ДТП

В Днепропетровской области водитель, отвозивший хлеб в соседнюю область, попал в ДТП.

Сегодня 10:40
3
просмотров
Массированный ракетный обстрел Украины: россияне бьют по гражданским объектам, много пострадавших
Массированный ракетный обстрел Украины: россияне бьют по гражданским объектам, много пострадавших

Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Сегодня 10:17
6
просмотров
Сегодня на Днепропетровщине попрощаются с 27-летним солдатом ВСУ: родители потеряли единственного сына
Сегодня на Днепропетровщине попрощаются с 27-летним солдатом ВСУ: родители потеряли единственного сына

Вечная слава Герою!

Сегодня 09:24
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх