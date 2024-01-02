В Кривом Роге водитель Mercedes сбил пешехода на переходе: у пострадавшего серьезные травмы

Сегодня, 2 января, в Кривом Роге произошла ужасная авария – там 43-летний водитель Mercedes сбил 49-летнего пешехода на переходе.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Пострадавшего госпитализировали в больницу — предварительно, у него перелом ноги и серьезная травма головы.
Есть информация, что водитель был пьян.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль.
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Александра Лучка
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