В Кривом Роге водитель Mercedes сбил пешехода на переходе: у пострадавшего серьезные травмы

По предварительной информации, водитель был пьян.

Сегодня, 2 января, в Кривом Роге произошла ужасная авария – там 43-летний водитель Mercedes сбил 49-летнего пешехода на переходе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Пострадавшего госпитализировали в больницу — предварительно, у него перелом ноги и серьезная травма головы.

Есть информация, что водитель был пьян.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль.

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