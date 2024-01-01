Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль

Весьма странную находку пришлось вылавливать из воды спасателям Днепропетровской ГСЧС, 1 января.
В поселке Баловка Слобожанской поселковой тергромады в воде обнаружили автомобиль. Машина была на дне реки Орель, когда на место прибыли спасатели. С помощью специальной техники и лебедки чрезвычайники вытащили ВАЗ на сушу.
Машина была в воде в 10 метрах от берега и на глубине 2 метров.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств происшествия, так как рядом не было владельца машины, потому как именно транспорт оказался в воде еще предстоит выяснить.
К оказанию помощи привлечены 9 спасателей и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Каменском ВАЗ врезался в двухэтажный автобус.
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