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Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль

Сегодня 17:10
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В Днепровском районе в реке выловили автомобиль.

Новости Днепра про Вблизи Днепра из реки Орель

Весьма странную находку пришлось вылавливать из воды спасателям Днепропетровской ГСЧС, 1 января.

В поселке Баловка Слобожанской поселковой тергромады в воде обнаружили автомобиль. Машина была на дне реки Орель, когда на место прибыли спасатели. С помощью специальной техники и лебедки чрезвычайники вытащили ВАЗ на сушу.

Машина была в воде в 10 метрах от берега и на глубине 2 метров.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств происшествия, так как рядом не было владельца машины, потому как именно транспорт оказался в воде еще предстоит выяснить.

К оказанию помощи привлечены 9 спасателей и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Вблизи Днепра из реки Орель

Новости Днепра про Вблизи Днепра из реки Орель

Новости Днепра про Вблизи Днепра из реки Орель

Напомним, ранее мы сообщали, что в Каменском ВАЗ врезался в двухэтажный автобус.

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