Поблизу Дніпра з річки Оріль “виловили” автівку

Досить дивну знахідку довелося виловлювати з води рятувальникам Дніпропетровської ДСНС, 1 січня.
У селищі Балівка Слобожанської селищної тергромади у воді виявили автомобіль. Машина була на дні річки Оріль, коли на місце прибули рятувальники. За допомогою спеціальної техніки та лебідки надзвичайники витягли легковий ВАЗ на сушу.
Машина була у воді на відстані 10 метрів від берега та на глибині 2 метрів.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин події, позаяк поруч не була власника машини, тому як саме транспорт опинився у воді ще треба з’ясувати.
До надання допомоги залучено 9 рятувальників та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кам’янському ВАЗ врізався у двоповерховий автобус.
Читайте також:
Автор:
Тривога триває - будьте у безпечних місцях!
У Кам'янському на Дніпропетровщині ВАЗ "наздогнав" переповнений пасажирами автобус.
Аномальне тепло "розбудило" рослину.
У Дніпрі від вибухової хвилі постраждав один із музеїв.