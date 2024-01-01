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Поблизу Дніпра з річки Оріль “виловили” автівку

Сьогодні 17:10
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У Дніпровському районі в річці виловили автомобіль.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра з річки Оріль

Досить дивну знахідку довелося виловлювати з води рятувальникам Дніпропетровської ДСНС, 1 січня. 

У селищі Балівка Слобожанської селищної тергромади у воді виявили автомобіль. Машина була на дні річки Оріль, коли на місце прибули рятувальники. За допомогою спеціальної техніки та лебідки надзвичайники витягли легковий ВАЗ на сушу. 

Машина була у воді на відстані 10 метрів від берега та на глибині 2 метрів. 

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин події, позаяк поруч не була власника машини, тому як саме транспорт опинився у воді ще треба з’ясувати. 

До надання допомоги залучено 9 рятувальників та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра з річки Оріль

Новости Днепра про Поблизу Дніпра з річки Оріль

Новости Днепра про Поблизу Дніпра з річки Оріль

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кам’янському ВАЗ врізався у двоповерховий автобус. 

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Новости Днепра про Поблизу Дніпра з річки Оріль Українська

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