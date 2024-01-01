Поблизу Дніпра з річки Оріль “виловили” автівку

У Дніпровському районі в річці виловили автомобіль.

Досить дивну знахідку довелося виловлювати з води рятувальникам Дніпропетровської ДСНС, 1 січня.

У селищі Балівка Слобожанської селищної тергромади у воді виявили автомобіль. Машина була на дні річки Оріль, коли на місце прибули рятувальники. За допомогою спеціальної техніки та лебідки надзвичайники витягли легковий ВАЗ на сушу.

Машина була у воді на відстані 10 метрів від берега та на глибині 2 метрів.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин події, позаяк поруч не була власника машини, тому як саме транспорт опинився у воді ще треба з’ясувати.

До надання допомоги залучено 9 рятувальників та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кам’янському ВАЗ врізався у двоповерховий автобус.

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