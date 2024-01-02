У Кривому Розі водій Mercedes збив пішохода на переході: у постраждалого серйозні травми

За попередньою інформацією, водій був напідпитку.

Сьогодні, 2 січня, у Кривому Розі сталася жахлива аварія – там 43-річний водій Mercedes збив 49-річного пішохода на переході.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Постраждалого госпіталізували до лікарні – попередньо, у нього перелам ноги та серйозна травма голови.

Є інформація, що водій був напідпитку.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поблизу Дніпра з річки Оріль “виловили” автівку.

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