В воскресенье, 24 марта, в 22:30 на линию «101» сообщили о возгорании в квартире многоэтажки, расположенной на улице Виталия Матусевича Металлургического района.
Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, горит домашнее имущество на площади 5 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар ликвидировали в 22:48. К сожалению, пострадал мальчик 2013 года рождения — он получил ожоги рук. Ребенка госпитализировали в больницу.
К тушению возгорания привлекли 11 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Яворницкого ночью вспыхнул пожар: комментарий от ГСЧС.
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