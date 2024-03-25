В Кривом Роге во время пожара в квартире пострадал ребенок

Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу.

В воскресенье, 24 марта, в 22:30 на линию «101» сообщили о возгорании в квартире многоэтажки, расположенной на улице Виталия Матусевича Металлургического района.

Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, горит домашнее имущество на площади 5 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар ликвидировали в 22:48. К сожалению, пострадал мальчик 2013 года рождения — он получил ожоги рук. Ребенка госпитализировали в больницу.

К тушению возгорания привлекли 11 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Яворницкого ночью вспыхнул пожар: комментарий от ГСЧС.

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