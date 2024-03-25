У Дніпрі на проспекті Яворницького вночі спалахнула пожежа: коментар від ДСНС

Сьогодні вночі, 25 березня, у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького спалахнула пожежа. На місце викликали рятувальників.
Прибувши за вказаною адресою, вони з’ясували, що горить підмітально-прибиральна машина на площі 16 кв. м.
Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежу ліквідували о 03:59. Загиблих та травмованих немає.
До гасіння займання залучили 7 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на пожежі літній чоловік отримав опіки тіла.
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Александра Лучка
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До порятунку чоловіка залучили 5 рятувальників!
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