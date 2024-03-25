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  • У Дніпрі на проспекті Яворницького вночі спалахнула пожежа: коментар від ДСНС

У Дніпрі на проспекті Яворницького вночі спалахнула пожежа: коментар від ДСНС

Сьогодні 08:29
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Місцеві мешканці неабияк перелякалися.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького вночі спалахнула пожежа: коментар від ДСНС

Сьогодні вночі, 25 березня, у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького спалахнула пожежа. На місце викликали рятувальників.

Прибувши за вказаною адресою, вони з’ясували, що горить підмітально-прибиральна машина на площі 16 кв. м.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького вночі спалахнула пожежа: коментар від ДСНС

Пожежу ліквідували о 03:59. Загиблих та травмованих немає.

До гасіння займання залучили 7 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на пожежі літній чоловік отримав опіки тіла.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького вночі спалахнула пожежа: коментар від ДСНСУкраїнська

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