У Кривому Розі під час пожежі у квартирі постраждала дитина

У неділю, 24 березня, о 22:30 на лінію «101» повідомили про займання в квартирі багатоповерхівки, розташованої на вулиці Віталія Матусевича Металургійного району.
Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що у квартирі, розташованій на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, горить домашнє майно на площі 5 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежу ліквідували о 22:48. На жаль, постраждав хлопчик 2013 року народження – він отримав опіки рук. Дитину госпіталізували до лікарні.
До гасіння займання залучили 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Яворницького вночі спалахнула пожежа: коментар від ДСНС.
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