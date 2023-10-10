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  • В Кривом Роге в парке разгуливал мужчина с советским флагом: праздновал 7 октября

В Кривом Роге в парке разгуливал мужчина с советским флагом: праздновал 7 октября

Сегодня 10:00
просмотров

Мужчину задержала полиция охраны.

Новости Днепра про В Кривом Роге в парке разгуливал мужчина с советским флагом: праздновал 7 октября

На днях на спецлинию «102» сообщили о хулиганстве в Ингулецком районе Кривого Рога.

Наряд полиции охраны прибыл на место и обнаружил, что в парке разгуливал мужчина с советским флагом в руках. На вопрос, что он делает, ответил, что «праздновал праздник 7 октября».

Об этом сообщает Криворожский городской отдел Управления полиции охраны.

Мужчину задержали. Позже его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего рассмотрения дела.

Новости Днепра про В Кривом Роге в парке разгуливал мужчина с советским флагом: праздновал 7 октября

Напомним, ранее мы писали, сколько лет тюрьмы получил «волонтер» из Днепра, который наводил ракеты на больницы и дома.

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Новости Днепра про В Кривом Роге в парке разгуливал мужчина с советским флагом: праздновал 7 октябряУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге в парке разгуливал мужчина с советским флагом: праздновал 7 октябряРусский

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