У Кривому Розі у парку розгулював чоловік з радянським прапором: святкував 7 жовтня

Днями на спецлінію “102” повідомили про хуліганство в Інгулецькому районі Кривого Рогу.
Наряд поліції охорони прибув на місце і виявив, що у парку розгулював чоловік з радянським прапором в руках. На запитання, що він робить, відповів, що “святкував свято 7 жовтня”.
Про це повідомляє Криворізький міський відділ Управління поліції охорони.
Чоловіка затримали. Пізніше його передали слідчо-оперативній групі для подальшого розгляду справи.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки років тюрьми отримав “волонтер” із Дніпра, який наводив ракети на лікарні та будинки.
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