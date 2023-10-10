У Кривому Розі у парку розгулював чоловік з радянським прапором: святкував 7 жовтня

Чоловіка затримала поліція охорони.

Днями на спецлінію “102” повідомили про хуліганство в Інгулецькому районі Кривого Рогу.

Наряд поліції охорони прибув на місце і виявив, що у парку розгулював чоловік з радянським прапором в руках. На запитання, що він робить, відповів, що “святкував свято 7 жовтня”.

Про це повідомляє Криворізький міський відділ Управління поліції охорони.

Чоловіка затримали. Пізніше його передали слідчо-оперативній групі для подальшого розгляду справи.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки років тюрьми отримав “волонтер” із Дніпра, який наводив ракети на лікарні та будинки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: