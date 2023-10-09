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  • Скільки років тюрьми отримав “волонтер” із Дніпра, який наводив ракети на лікарні та будинки

Скільки років тюрьми отримав “волонтер” із Дніпра, який наводив ракети на лікарні та будинки

Сьогодні 16:56
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Засудили чоловіка, який під прикриттям функціонування волонтерського фонду, вишукував інформацію про розташування Сил оборони.

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Як повідомили в прокуратурі, до 15 років в’язниці засудили дніпрянина, який коригував ракети по житловому будинку, лікарні та Управлінню СБУ. Крім цього, у засудженого конфіскують все майно. 

Правоохоронці довели, що дніпрянина завербував лідер проросійської радикальної громадської організації “SERB”. Агент мав збирати інформацію військового характеру з метою подальшої передачі представникам спецслужб РФ.

Виконуючи завдання російського куратора, підсудний здійснював збір даних щодо місць дислокації та переміщення підрозділів, військової техніки ЗСУ, Нацгвардії України, місць розташування систем протиповітряної оборони, мостів, залізничних вузлів, аеропорту на території Дніпра та області.

Чоловік фіксував наслідки ракетних ударів, а саме: по аеропорту, лікарні в Дніпрі, житловому будинку в Підгородному та будівлі Управління СБУ, позначавши на гугл-картах точні місця влучань ЗС РФ.

Отримані відомості чоловік направляв ворогу у вигляді текстових повідомлень та фото-, відеофайлів через Telegram.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою. Ще сімох учасників розвідувальної групи генштабу ЗС РФ було затримано у січні 2023 року у ході спецоперації.

Наразі це третій винесений обвинувальний вирок у вигляді 15 років позбавлення волі. Щодо інших учасників слідство триває.

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