У Дніпрі на Кротова обвалилася складська будівля: під завалами опинилися люди

У Дніпрі стався нещасний випадок.

Під час демонтажу складської будівлі на вулиці Кротова, що не експлуатується, сталося руйнування залізобетонних конструкцій та даху на площі 750 кв. м. У результаті руйнування під завалами опинилися люди.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

До прибуття рятувальників свідки дістали з-під завалів 34-річного чоловіка. На жаль, він помер в автомобілі екстреної медичної допомоги.

Рятувальники пізніше дістали ще одного чоловіка. 46-річного постраждалого передали медикам.

Станом на 06:00 на місці події тривають пошукові роботи.

Чекаємо інформацію від ДСНС.

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