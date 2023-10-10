На Дніпропетровщині онук розшукує свого дідуся: потрібна ваша допомога

Придивіться уважно до фото!

На Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 71-річного Миколу Козуба.

8 жовтня близько 15:00 до поліції звернувся онук чоловіка. Він повідомив, що його дідусь вже четверту добу не виходить на зв’язок та його місце перебування невідомо. Ще 4 жовтня Микола Козуба пішов з дому на вул. Вербицького у Покрові Нікопольського району та до теперішнього часу додому не повернувся.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 65-75 років, зріст 182 см, худорлявої статури, очі сіро-блакитні, волосся пряме сиве.

Придивіться уважно до фото! Якщо ви бачили цього дідуся або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, 068 396 85-39, 063-582-62-30 або 050-456-40-11.

Важлива будь-яка інформація!

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