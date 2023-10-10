У Дніпрі погрожували підірвати 5 навчальних закладів: що відомо

У Дніпрі у понеділок, 9 жовтня, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про замінування п’яти навчальних закладів:
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Усі 5 об’єктів перевірили правоохоронці – жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилася.
Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!
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