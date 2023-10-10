У Дніпрі погрожували підірвати 5 навчальних закладів: що відомо

Правоохоронці перевірили усі об'єкти.

У Дніпрі у понеділок, 9 жовтня, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про замінування п’яти навчальних закладів:

навчально-виховних комплексів №4 та №72;

середніх загальноосвітніх шкіл №50 та №96;

дніпровської гімназії №5.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Усі 5 об’єктів перевірили правоохоронці – жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилася.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

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