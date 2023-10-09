На Днепропетровщине в гараже нашли тело, залитое бетоном

Жуткое убийство произошло в Марганце.

Задержали двух жителей Марганца в Днепропетровской области. Обоих подозревают в умышленном убийстве. Об этом сообщила прокуратура Днепропетровской области.

По данным следствия, в июне 2023 года на территории гаражного кооператива между подозреваемыми и их знакомым возникла стычка. Мужчины избили потерпевшего кулаками, деревянными палками, молотками по телу и голове. От полученных травм он скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшего зарыли в гараже и залили бетоном.

В сентябре 2023 подозреваемых задержали в составе преступной организации. Их подозревают в совершении преступлений в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время они находятся под стражей.

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