Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине в гараже нашли тело, залитое бетоном

Сегодня 20:01
просмотров

Жуткое убийство произошло в Марганце.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в гараже нашли тело, залитое бетоном

Задержали двух жителей Марганца в Днепропетровской области. Обоих подозревают в умышленном убийстве. Об этом сообщила прокуратура Днепропетровской области.

По данным следствия, в июне 2023 года на территории гаражного кооператива между подозреваемыми и их знакомым возникла стычка. Мужчины избили потерпевшего кулаками, деревянными палками, молотками по телу и голове. От полученных травм он скончался на месте.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в гараже нашли тело, залитое бетоном

Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшего зарыли в гараже и залили бетоном.

В сентябре 2023 подозреваемых задержали в составе преступной организации. Их подозревают в совершении преступлений в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время они находятся под стражей.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине в гараже нашли тело, залитое бетономУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине в гараже нашли тело, залитое бетономРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре к легендарному велосипеду прикрепили «ракетный» двигатель: «дырчик» разогнался до 30 км/ч
Новости Днепра
Сегодня 18:43
В Днепре к легендарному велосипеду прикрепили «ракетный» двигатель: «дырчик» разогнался до 30 км/ч

В Днепре дали второе дыхание легендарной двухколесной "Украине".

В Днепре до конца октября перекрыли важную улицу в Шевченковском районе
Новости Днепра
Сегодня 18:22
В Днепре до конца октября перекрыли важную улицу в Шевченковском районе

Важная информация!

На вокзале Днепра появятся маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито
Новости Днепра
Сегодня 17:44
На вокзале Днепра появятся маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито

На вокзалах и в поездах "Укрзалізниці" начали работу первые маршалы…

Как водителю в Днепре обжаловать штраф в суде: сколько стоит и что для этого нужно
Новости Днепра
Сегодня 17:36
Как водителю в Днепре обжаловать штраф в суде: сколько стоит и что для этого нужно

В случае нарушения правил дорожного движения водителю в Днепре полиция…

Последние новости

В Кривом Роге расследуют покушение на жизнь 83-летней женщины: ей бросили гранату под дом
В Кривом Роге расследуют покушение на жизнь 83-летней женщины: ей бросили гранату под дом

Правоохранители устанавливают обстоятельства покушения на жизнь 83-летней женщины.

Сегодня 19:20
3
просмотров
В Днепре к легендарному велосипеду прикрепили «ракетный» двигатель: «дырчик» разогнался до 30 км/ч
В Днепре к легендарному велосипеду прикрепили «ракетный» двигатель: «дырчик» разогнался до 30 км/ч

В Днепре дали второе дыхание легендарной двухколесной "Украине".

Сегодня 18:43
3
просмотров
В Днепре до конца октября перекрыли важную улицу в Шевченковском районе
В Днепре до конца октября перекрыли важную улицу в Шевченковском районе

Важная информация!

Сегодня 18:22
6
просмотров
На вокзале Днепра появятся маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито
На вокзале Днепра появятся маршалы железнодорожной безопасности, которые будут работать инкогнито

На вокзалах и в поездах "Укрзалізниці" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности.

Сегодня 17:44
12
просмотров
Как водителю в Днепре обжаловать штраф в суде: сколько стоит и что для этого нужно
Как водителю в Днепре обжаловать штраф в суде: сколько стоит и что для этого нужно

В случае нарушения правил дорожного движения водителю в Днепре полиция может выписать штраф. Те, кто не согласен с ним могут его обжаловать в суде или Национальной полиции Украины.

Сегодня 17:36
3
просмотров
В Днепре ботсад приглашает горожан на свой день рождения: будет ли свободный вход
В Днепре ботсад приглашает горожан на свой день рождения: будет ли свободный вход

В субботу, 14 октября, ботсад ДНУ отметит свой день рождения.

Сегодня 17:34
2
просмотров
Сколько лет тюрьмы получил «волонтер» из Днепра, который наводил ракеты на больницы и дома
Сколько лет тюрьмы получил «волонтер» из Днепра, который наводил ракеты на больницы и дома

Осудили мужчину, который под прикрытием функционирования волонтерского фонда выискивал информацию о расположении Сил обороны.

Сегодня 16:56
2
просмотров
В Днепре деревья «обкололи» десятками использованных шприцев
В Днепре деревья «обкололи» десятками использованных шприцев

В Днепре на жилом массиве Парус деревья "обкололи" шприцами.

Сегодня 16:20
1
просмотров
Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиков
Ушли из дома и исчезли: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавших 12-летних мальчиков

Нужна ваша помощь!

Сегодня 16:19
4
просмотров
В Днепре устанавливают берлинские подушки на дорогах: зачем
В Днепре устанавливают берлинские подушки на дорогах: зачем

В Днепре для принудительного понижения скорости авто на тихих улицах продолжают тестировать берлинские подушки.

Сегодня 15:54
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх