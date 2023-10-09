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На Дніпропетровщині у гаражі знайшли тіло залите бетоном

Сьогодні 20:01
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Моторошне вбивство сталося у Марганці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у гаражі знайшли тіло залите бетоном

Затримали двох мешканців Марганця на Дніпропетровщині. Обох підозрюють в умисному вбивстві. Про це повідомила прокуратура Дніпропетровщини.

За даними слідства, у червні 2023 року на території гаражного кооперативу між підозрюваними та їхнім знайомим виникла сутичка. Чоловіки побили потерпілого кулаками, дерев’яними палицями, молотками по тілу та голові. Від отриманих травм він помер на місці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у гаражі знайшли тіло залите бетоном

Щоб приховати сліди злочину, тіло загиблого закопали у гаражі та залили бетоном.

У вересні 2023 року підозрюваних затримали у складі злочинної організації. Їх підозрюють у вчиненні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Наразі вони перебувають під вартою.

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