В Днепре и области синоптики объявили двойное предупреждение об опасных метеоявлениях

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Ночью 10 октября в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый), в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый)
Ночью 11 октября на Украине сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый).
В Днепре на два дня объявили оранжевый уровень опасности. 10 октября ожидаются заморозки на почве, что является проблемой для фермеров, еще не убравших некоторый урожай.
А вот 11 октября заморозки будут ощущаться и в воздухе. Поэтому следует не пренебрегать предупреждениями синоптиков и достать тёплую одежду. Особенно холодно будет утром.
В то же время ближе к выходным ситуация немного стабилизируется и в Днепр и большинство областей Украины вернется бабье лето. Температура воздуха снова прогреется до +18..+20 градусов.
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