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В Днепре, несмотря на запрет, предприниматели покрасили фасад дома в оранжевый цвет

Сегодня 21:22
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В Днепре по проспекту Дмитрия Яворницкого предприниматели хотели перекрасить фасад дома в оранжевый цвет.

Новости Днепра про В Днепре, несмотря на запрет, предприниматели покрасили фасад дома в оранжевый цвет

Как отметили в инспекции по благоустройству, красить фасады зданий в другой цвет запрещено. Его можно обновить, но только краской утвержденной цветной отделки.

Покраска фасадов построек города в любой цвет запрещена, — говорится в сообщении.

Выписали ли предпринимателям штраф или обошлись предупреждением не уточняется.

Заметим, что в Днепре действует Дизайн-код, регламентирующий вид исторических сооружений. За нарушение правил предусмотрены серьезные штрафы.

Напомним, ранее в Днепре закрыли лестницу на мосту на Монастырский остров.

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