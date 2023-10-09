В Днепре, несмотря на запрет, предприниматели покрасили фасад дома в оранжевый цвет

Как отметили в инспекции по благоустройству, красить фасады зданий в другой цвет запрещено. Его можно обновить, но только краской утвержденной цветной отделки.
Покраска фасадов построек города в любой цвет запрещена, — говорится в сообщении.
Выписали ли предпринимателям штраф или обошлись предупреждением не уточняется.
Заметим, что в Днепре действует Дизайн-код, регламентирующий вид исторических сооружений. За нарушение правил предусмотрены серьезные штрафы.
Напомним, ранее в Днепре закрыли лестницу на мосту на Монастырский остров.
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