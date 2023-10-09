Сколько лет тюрьмы получил «волонтер» из Днепра, который наводил ракеты на больницы и дома

Осудили мужчину, который под прикрытием функционирования волонтерского фонда выискивал информацию о расположении Сил обороны.

Как сообщили в прокуратуре, к 15 годам тюрьмы приговорили днепрянина, корректировавшего ракеты по жилому дому, больнице и Управлению СБУ. Кроме этого, у осужденного конфискуют все имущество.

Правоохранители доказали, что днепрянина завербовал лидер пророссийской радикальной общественной организации «SERB». Агент должен собирать информацию военного характера с целью последующей передачи представителям спецслужб РФ.

Выполняя задачи российского куратора, подсудимый осуществлял сбор данных о местах дислокации и перемещения подразделений, военной техники ВСУ, Нацгвардии Украины, местах расположения систем противовоздушной обороны, мостов, железнодорожных узлов, аэропорта на территории Днепра и области.

Мужчина фиксировал последствия ракетных ударов, а именно: по аэропорту, больнице в Днепре, жилому дому в Подгородном и зданию Управления СБУ, отметив на гугл-картах точные места попаданий ВС РФ.

Полученные сведения мужчина направлял врагу в виде текстовых сообщений и фото- и видеофайлов через Telegram.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей. Еще семь участников разведывательной группы генштаба ВС РФ были задержаны в январе 2023 года в ходе спецоперации.

Пока это третий вынесенный обвинительный приговор в виде 15 лет лишения свободы. По другим участникам следствие продолжается.

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