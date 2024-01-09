В Кривом Роге уничтожили «Ашан»: представитель Украины при ООН напомнил, что компания не вышла из РФ

В Кривом Роге 8 января почти уничтожен один из известных гипермаркетов.

Во время массированного утреннего обстрела Украины 8 января россияне обстреляли Кривой Рог. Оказалось, что россияне попали в магазин «Ашан» одноименной французской сети.

Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций, напомнил в соцсети Х (Twitter), что «Ашан» не покинул российский рынок после полномасштабного вторжения. Таким образом, компания до сих пор платит налоги РФ, которые потом используют на войну против Украины.

«Ашан» продолжает работать в государстве-агрессоре, России. «Ашан» платит налоги Путину За эти деньги диктатор запускает ракеты и атакует гражданские объекты в Украине. Путин уничтожает супермаркет «Ашан» в Украине. Не похоже, что генеральному директору «Ашан» есть до этого дело, — пишет возмущенный Кислица.

Кислица отметил, что компания принадлежит семье Мюлье. Члены этой семьи не публичны и «стараются оставаться невидимыми, создавая иллюзии и спекуляции».

Их девиз: «Шум не приносит пользы, а добро не производит шума». Очевидно, когда путинская ракета, оплаченная по налогам, собранным в России, попадает в принадлежащий семье Мюлье «Ашан» возникает много шума! – иронизирует Кислица в своем сообщении.

Следует заметить, что «Ашан» до сих пор не отреагировал на уничтожение своего магазина россиянами. Сообщений по этому поводу нет на страницах и сайте украинского филиала. Французы тоже молчат.

Между тем, россияне утверждают, что в магазине производили «большие БпЛА и собирали FPV-дроны».

Заметим, в феврале 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило французскую корпорацию Auchan в список международных спонсоров войны из-за ее всесторонней поддержки российской агрессии против Украины.

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