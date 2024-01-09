У Кривому Розі знищили “Ашан”: представник України при ООН нагадав, що компанія не вийшла з РФ

У Кривому Розі 8 січня майже знищили один із відомих гіпермаркетів.

Під час масованого ранкового обстрілу України 8 січня росіяни обстріляли Кривий Ріг. Виявилося, що росіяни поцілили у магазин “Ашан” однойменної французької мережі.

Сергій Кислиця, постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй, нагадав у соцмережі Х (Twitter), що “Ашан” не залишив російський ринок після повномасштабного вторгнення. Таким чином компанія досі платить податки РФ, які потім використовують на війну проти України.

“Ашан” продовжує працювати в державі-агресорі, Росії. “Ашан” платить податки Путіну. На ці гроші диктатор запускає ракети та атакує цивільні об’єкти в Україні. Путін знищує супермаркет “Ашан” в Україні. Не схоже, що генеральному директору “Ашану” є до цього діло, – пише обурений Кислиця.

Кислиця зазначив, що компанія належить родині Мюльє. Члени цієї сім’ї не публічні і “намагаються залишатися невидимими, створюючи ілюзії і спекуляції”.

Їхній девіз: “Шум не приносить користі, а добро не робить шуму”. Очевидно, коли путінська ракета, оплачена з податків, зібраних у Росії, влучає в “Ашан”, що належить родині Мюльє, виникає багато шуму! – іронізує Кислиця у своєму дописі.

Варто зауважити, що “Ашан” досі не відреагував на знищення свого магазину росіянами. Дописів щодо цього немає на сторінках та сайті українського філіалу. Французи теж мовчать.

Тим часом росіяни стверджують, що в магазині виробляли “великі БпЛА та збирали FPV-дрони”.

Зауважимо, у лютому 2023 Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило французьку корпорацію Auchan до списку міжнародних спонсорів війни через її всебічну підтримку російської агресії проти України.

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