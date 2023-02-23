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Французький Auchan включили до списку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК

Сьогодні 17:11
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Мережа гіпермаркетів "Ашан" після вторгнення рф в Україну продовжила працювати на російському ринку, сприяла мобілізації до лав окупаційної армії та постачала товари загарбникам.

Новости Днепра про Французький Auchan включили до списку міжнародних спонсорів війни, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило французьку корпорацію Auchan до списку міжнародних спонсорів війни через її всебічну підтримки російської агресії проти України.

Як наголошує НАЗК, “Ашан” після повномасштабного вторгнення рф в Україну продовжив працювати на російському ринку та відмовився приєднатися до бойкоту цієї терористичної держави.

Згідно з розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat, Auchan бере активну участь у війні проти України, постачаючи товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги мирним жителям і допомагає з мобілізацією в росії. Ось чому Auchan під виглядом “Ашан россия” є прямим спонсором війни проти України, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше НАЗК вже внесло до переліку міжнародних спонсорів війни наступні компанії: Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle.

Новости Днепра про Французький Auchan включили до списку міжнародних спонсорів війни, - НАЗК

Нагадаємо, ми писали, що “Ашан” підтримує окупантів та допомагає путіну з мобілізацією, – ЗМІ.

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Новости Днепра про Французький Auchan включили до списку міжнародних спонсорів війни, - НАЗКУкраїнська Новости Днепра про Французький Auchan включили до списку міжнародних спонсорів війни, - НАЗКРусский

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