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  • В Кривом Роге спустя 2 недели поймали мужчину, который хотел ограбить «ПриватБанк»

В Кривом Роге спустя 2 недели поймали мужчину, который хотел ограбить «ПриватБанк»

Сегодня 11:03
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В Кривом Роге задержали мужчину, подозреваемого в ограблении банка.

Новости Днепра про В Кривом Роге спустя 2 недели поймали мужчину, который хотел ограбить

Преступление произошло еще 7 декабря, сообщили в областной полиции. Тогда правоохранителям сообщили о злоумышленнике, который прикрыв лицо маской и капюшоном, вошел в помещение банка. Неизвестный положил записку на кассу с требованием денег, а в другой руке держал предмет похож на гранату и угрожал работникам финучреждения.

Когда стало ясно, что денег он не получит, горе-грабитель скрылся. После этого в помещении банка работала полиция, собиравшая доказательства. И вот спустя две недели злоумышленника удалось поймать.

Благодаря совместной работе кинологов и криминалистов полицейские разыскали злоумышленника — им оказался 34-летний гражданин. Задерживали нападавшего совместно с бойцами полка полиции особого назначения. По месту его проживания провели санкционированный обыск.

Мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что отделение «ПриватБанка» в Металлургическом районе Кривого Рога пытались ограбить 7 декабря. Грабителя, угрожавшего персоналу постигла неудача. Охрана и сотрудники банка оказались сообразительными, поэтому оперативно отреагировали — закрылись в кассе и вызвали правоохранителей. Когда злоумышленник понял, что ограбление не удастся, сбежал.

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