У Кривому Розі чоловік у масці та з гранатою хотів пограбувати ПриватБанк: чи вдалося йому це

Повідомлення про те, що якийсь відчайдух хоче пограбувати ПриватБанк, з’явилося вдень 7 грудня. Як повідомляють місцеві тг-канали, чоловіка, який зайшов до приміщення у масці, відвідувачі та персонал помітили по обіді.
Криворіжець взяв з собою гранату, щоб погрожувати працівникам фінустанови. Зловмисник зайшов у відділення ПриватБанку в Металургійному районі Кривого Рогу та почав вимагати грошей.
Втім грабіжника спіткала невдача. Охорона та співробітники банку виявилися кмітливими, тому оперативно відреагували — зачинились у касі та викликали правоохоронців. Коли зловмисник зрозумів, що пограбування не вдасться, то втік.
Наразі його шукає поліція. На місці злочину вже працюють слідчі. Вони встановлюють всі обставини злочину, переглядаючи записи з камер спостереження та опитуючи свідків події. Також до роботи залучили кінологів та службових собак.
Правоохоронці закликають людей, які стали свідками події або володіють якоюсь інформацією, зателефонувати 102.
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