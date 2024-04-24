ПриватБанк отстоял право собственности на один из крупнейших ТЦ в Днепре: пытались вернуть бывшие владельцы

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на пресс-службу банка.
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда отклонил кассационную жалобу ООО «Миссия-1», что связывают с бывшими владельцами ПриватБанка, и оставил без изменений решение судов первой и апелляционной инстанций по делу №904/201/21, которыми была подтверждена законность приобретения права собственности госбанка на торговый центр «Приозерный» в городе Днепр, — говорится в сообщении.
Как отметил адвокат «ПриватБанка» Виктор Тарасенков, Верховный Суд поставил точку в споре.
ПриватБанк и в дальнейшем будет бороться за справедливость и защищать государственные интересы, — добавил он.
Отметим, ТЦ «Приозерный» — один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Днепре, его общая площадь более 32 тыс. кв. м. В 2016 году ПриватБанк в счет погашения кредитной задолженности приобрел право собственности на торговый центр. На момент приобретения банком права собственности на ТЦ его стоимость составляла более 778 млн грн.
Спустя почти пять лет ООО «Миссия-1», бывший владелец торгового центра, решило оспорить право собственности госбанка и вернуть ТЦ в свою собственность. Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал ООО «Миссия-1» в признании противоправным и отмене решения о государственной регистрации и прекращении права собственности ПриватБанка на ТЦ «Приозерный». Впоследствии законность права собственности на ТРЦ «Приозерный» ПриватБанк отстоял и в Центральном апелляционном хозяйственном суде (г. Днепр), — говорится в заявлении.
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