У Кривому Розі через 2 тижні впіймали чоловіка, який хотів пограбувати “ПриватБанк”

У Кривому Розі затримали чоловіка, якого підозрюють в пограбуванні банку.

Злочин стався ще 7 грудня, проінформували в обласній поліції. Тоді правоохоронцям повідомили про зловмисника, який прикривши лице маскою та капюшоном, зайшов до приміщення банку. Невідомий поклав записку на касу з вимогою грошей, а в іншій руці тримав предмет схожий на гранату та погрожував ним працівникам фінустанови.

Коли стало зрозуміло, що грошей він не отримає, горе-грабіжник втік. Після цього у приміщенні банку працювала поліція, яка збирала докази. І ось через два тижні зловмисника вдалося впіймати.

Завдяки спільній роботі кінологів та криміналістів поліціянти розшукали зловмисника – ним виявився 34-річний містянин. Затримували нападника спільно з бійцями полку поліції особливого призначення. За місцем його мешкання провели санкціонований обшук.

Чоловіку оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відділення “ПриватБанку” в Металургійному районі Кривого Рогу намагалися пограбувати 7 грудня. Грабіжника, який погрожував персоналу спіткала невдача. Охорона та співробітники банку виявилися кмітливими, тому оперативно відреагували — зачинились у касі та викликали правоохоронців. Коли зловмисник зрозумів, що пограбування не вдасться, то втік.

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