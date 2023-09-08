В Кривом Роге россияне ударили по админзданию: есть погибший и пострадавшие

Вражеская ракета попала в админздание.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. Троих достали из-под завалов.
Загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв. м. Информация уточняется.
Гореть болотным в аду за горе, которым они засеяли Украину! Не простим, – написал Лысак.
Напомним, ранее мы писали, что ночью враг атаковал Днепропетровщину: повреждено транспортное предприятие.
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Александра Лучка
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