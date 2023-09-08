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  • В Кривом Роге россияне ударили по админзданию: есть погибший и пострадавшие

В Кривом Роге россияне ударили по админзданию: есть погибший и пострадавшие

Сегодня 09:45
просмотров

Сегодня около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв - в регионе как раз была тревога.

Новости Днепра про В Кривом Роге россияне ударили по админзданию: есть погибший и пострадавшие

Вражеская ракета попала в админздание.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. Троих достали из-под завалов.

Загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв. м. Информация уточняется.

Гореть болотным в аду за горе, которым они засеяли Украину! Не простим, – написал Лысак.

Новости Днепра про В Кривом Роге россияне ударили по админзданию: есть погибший и пострадавшие

Напомним, ранее мы писали, что ночью враг атаковал Днепропетровщину: повреждено транспортное предприятие.

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