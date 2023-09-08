В Кривом Роге россияне ударили по админзданию: есть погибший и пострадавшие

Напомним, ранее мы писали, что ночью враг атаковал Днепропетровщину: повреждено транспортное предприятие.

Гореть болотным в аду за горе, которым они засеяли Украину! Не простим, – написал Лысак.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Сегодня около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв - в регионе как раз была тревога.

Еще есть время зарядить телефон!

В 8:56 в Днепропетровской области объявили тревогу.

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв.

32 семьи военных области получили ключи от квартир в новом доме 32 семьи военнослужащих Днепропетровщины получили квартиры в новом доме. Среди новоселов 12 офицеров и 20 сержантов и солдат. 4 просмотров