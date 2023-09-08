Ночью враг атаковал Днепропетровщину: повреждено транспортное предприятие

Запустили 20 «шахедов», наши защитники уничтожили 16 из них в пределах Одесской и Николаевской областей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, россияне атаковали Одесскую область дронами.

В других районах Днепропетровщины было спокойно.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Повреждено транспортное предприятие. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

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