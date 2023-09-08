Ночью враг атаковал Днепропетровщину: повреждено транспортное предприятие

Они обстреляли из тяжелой артиллерии Покровскую громаду Никопольского района.
Повреждено транспортное предприятие. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В других районах Днепропетровщины было спокойно.
Кроме того, россияне атаковали Одесскую область дронами.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Запустили 20 «шахедов», наши защитники уничтожили 16 из них в пределах Одесской и Николаевской областей.
Последствия атак уточняются.
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